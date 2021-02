Зеленский с супругой прилетели в ОАЭ

13.02.2021, 19:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена 13 февраля начали официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил глава государства в Twitter.

“Рад приехать в ОАЭ. Ближайшие два дня будут полны важных встреч! Надеюсь на углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ”, – написал президент.

Glad to arrive in #UAE. The next two days will be full of important meetings! I am hopeful for deepening cooperation between * & * pic.twitter.com/E01yAfn0KD

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2021

Пресс-служба президента сообщила, что у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

В Офисе президента также сообщили, что первая леди в рамках развития направления “культурная дипломатия” встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мохаммед Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

