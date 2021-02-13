 

Из-за землетрясения в Японии около миллиона домов остались без электроэнергии

13.02.2021, 19:20, Новости дня
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У побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии 13 февраля произошло землетрясение, очаг которого находился в море на глубине 60 км. Об этом сообщает Reuters.

По информации агенства, угрозы цунами или иных аномалий пока нет. Отклонений от нормы в работе АЭС “Фукусима-1” не обнаружено.

Магнитуда землетрясения составила 7,1, толчки ощущались и в Токио. Местные власти префектур Мияги и Фукусима сообщили минимум о 20 пострадавших. Представитель правительства Японии Кацунобу Като отметил, что около 950 тыс. домов остались без электричества после землетрясения.

Видео землетрясения опубликовал World eNews в Twitter.

“Мощное землетрясение у побережья [префектуры] Фукусима. Место сильного землетрясения и цунами в 2011 году, в результате которого погибли тысячи людей и произошла авария на атомной станции”, – отметили в сообщении.

Powerful #Earthquake Strikes #Japan
The epicenter of the quake was off the coast of #Fukushima Prefecture, the site of a massive earthquake and tsunami in 2011 that killed thousands and caused meltdowns at a nuclear plant.

pic.twitter.com/eKl8Fqet6l

— World eNews (@socialbook1) February 13, 2021

В начале марта 2011 года в этом же районе Японии произошло землетрясение магнитудой 9,1. В результате последовавшего цунами погибло 15,9 тыс. человек, 2,5 тыс. пропали без вести. На затопленной АЭС “Фукусима-1” произошел выброс радиации, повлекший экологическую катастрофу. Об этом пишет “Медуза”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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