Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене

13.02.2021, 19:18, Новости дня

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Twitter без объяснений разблокировал официальный аккаунт делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене, все подписчики исчезли, сообщил глава делегации Константин Гаврилов.

«Twitter разблокировал аккаунт без объяснений, буквально 20 минут назад. Но все подписчики исчезли», – цитирует РИА «Новости» Гаврилова.

Он отметил, что делегация планирует заново наращивать подписчиков. Контент, по его словам, сохранили.

В субботу Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва направила запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.

Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как РФ остановит цифровой колониализм США.