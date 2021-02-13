Украинский генерал заявил об ослаблении армии страны

13.02.2021, 19:18, Новости дня

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За последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими», сообщил украинский генерал Сергей Кривонос.

«Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Эта цифра – порядка 70 тыс.», – сказал генерал в эфире канала «Апостроф», передает РИА «Новости».

Он считает, что такая ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Военные не знают, «что им делать дальше», подчеркнул Кривонос. Денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют «иудскими».

Генерал также добавил, что властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в стране все прекрасно.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.