 

«Союзмультфильм» начинает съёмки патриотического мультсериала для детей «Свинка Скреппа»

13.02.2021, 19:11, Разное
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Российский Фонд кино выделил «Союзмультфильму» 12 миллионов долларов на производство 120-серийного мультфильма «Свинка Скреппа». Сериал познакомит детей с основными скрепами, которые помогли народу России пройти через великие испытания и стать моральным ориентиром для всего мира.

Персонажи, графика и концепция сериала приобретены в Великобритании и являются российской адаптацией серии популярных мультфильмов «Свинка Пеппа». В отличие от британского оригинала, российский мультфильм носит не развлекательный, а обучающий характер. В каждой серии дети узнают одну новую молитву, а также знакомятся с житиями святых, дни успения которых должны вскоре праздноваться.

Сюжет каждой серии построен на конфликте благочестивой свинки Скреппы с её домашними – папой Свином, который верит в науку и вместо молитв всё время вычисляет тангенс, мамой Свинкой, сочувствующей Навальному, и братом Жорой, верящим в то, что ранее на Земле жили динозавры. Лёжа в грязной луже, как и подобает благочестивой свинке, Скреппа разоблачает их заблуждения. В этом ей помогает дедушка Свин, который, хотя и напивается до полусмерти в каждой серии, в душе очень добр и набожен. Скреппа мечтает отучить дедушку от пьянства, но всякий раз откладывает это до следующей серии.

Цель жизни Скреппы – попасть в рай. Но удастся ли ей это, юные зрители узнают только в конце 120-й серии. Премьера мультсериала ожидается 1 сентября. Вступительное слово перед показом произнесёт Президент России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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