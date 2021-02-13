Мнение: Лавров переперчил?

13.02.2021, 19:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вернувшись из Москвы в Брюссель, где он побывал с визитом 4–6 февраля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в своем блоге впечатления от поездки:

— Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, посланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия расходятся. Похоже, что Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу».

Отсюда

В ответ на откровения Борреля глава МИД России Сергей Лавров ответил своими откровениями. В интервью Владимиру Соловьеву. Мол, Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, если Европа введет новые санкции.

Но Кремль устами Песков поправил Лаврова. Мол, мы не хотим этого (разрыва связей с ЕС), мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути (введения санкций с риском для российской экономики), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему».

А СМИ, по словам пресс-секретаря президента, подали «сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом».

Отсюда.

В общем, похоже, что Лавров погорячился… Или переперчил ситуацию. А реальность, по всей видимости, такая: мы очень опасаемся санкции. Особенно персональных. Но если их примут, то мы ответим такими мощными контрсанкциями, что их заметит каждый житель России…

—