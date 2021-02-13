 

Политолог Шрайбман о Всебелорусском собрании: Психотерапия для лидера и его сторонников

13.02.2021, 19:02, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко по своему обыкновению разразился целым рядом громких заявлений, выступая на полях мероприятия. Некоторые из них явно были лишними.

К примеру, Батька фактически признал себя диктатором, обращаясь к белорусским бизнесменам. Он велел частным предпринимателям, желающим одинаковых условий с государственными, трудиться исключительно на благо страны. И обещал пресекать попытки работы в других направлениях “как авторитарный руководитель”.

Но больше всего наблюдателей заинтересовал долгий, заливистый кашель главы государства, из-за которого ему пришлось прервать выступление. Тогда он сказал, что болеет уже несколько дней, чем спровоцировал бурные обсуждения своего здоровья.

Разумеется, не обошлось и без обсуждения протестных акций. Александр Лукашенко вновь заявил, что демонстрантами манипулируют некие внешние враги, которые хотят его свергнуть. Политический обозреватель Артем Шрайбман искромётно высмеял это высказывание Батьки, назвав его слова “коллективной психотерапией” для самого лидера и его сторонников.

Резюмируя выступления Лукашенко, аналитик отметил, что будущее страны во многом зависит от желания России поддерживать бездействующую белорусскую власть. И если Москве это надоест, то режим ждёт крах экономики и “не просто революционные” настроения, а подавление недовольных приведёт к настоящему “прорыву плотины”.



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