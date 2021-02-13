 

Аналитик Класковский предрек “жесткий сценарий” в Белоруссии осенью: Референдум пройдет под колпаком силовиков

13.02.2021, 19:02, Разное
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Политический обозреватель Александр Класковский считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своих выступлений на ВНС оставил безответными запросы граждан, которые привели к протестам в минувшем году. Речь идёт об авторитаризме, полицейском насилии и честных выборах.

Более того, по мнению аналитика, Лукашенко дал понять, что будет лишь усиливать репрессии против несогласных с его политическим курсом. В качестве примера Класковский привёл слова Батьки в адрес бизнесменов: белорусский лидер пообещал пресекать их попытки работать не на государство. В бочке дёгтя была и ложка мёда: глава государства анонсировал референдум по новой конституции страны, который он предложил совместить с ближайшими выборами – то есть, до 18 января 2022 года.

Однако обозреватель сомневается, что референдум будет честным и прозрачным и осенью “разгорятся избирательные страсти”. Он убеждён, что Александр Лукашенко не допустит представителей оппозиции до выборов и не позволит “разгул либерализма” на голосовании. А различные демонстрации будут подавляться.

Таким образом, осенью Белоруссию ждёт “жёсткий сценарий”, подобный тому, что был на выборах в 2020 году. Выборы и референдум, по мнению специалиста, будут проходить под “колпаком” силовиков, что, в свою очередь, приведёт к новым протестам и столкновениям на улицах, а политический кризис лишь усугубится.



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