 

Политолог – благодаря вакцине РФ одерживает геополитическую победу

13.02.2021, 18:34, Новости дня
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Поиск вакцины от коронавируса и проблема с её распределением привели к появлению новой вакцинной дипломатии. И если западные страны показывают себя в ней не лучшим образом, то Россия, наоборот, одержала геополитическую победу, отметил политолог Паскаль Бонифас в интервью Ouest-France.


Reuters

Появление вакцин против коронавируса усиливает враждебность между государствами, ведь, несмотря на призывы ВОЗ, страны ставят на первое место собственные интересы. Чем быстрее лидеры выведут своё государство из кризиса, тем больше будет их популярность. Так, страны рассуждали о том, что вакцины должны быть всеобщим благом, но западные государства в итоге купили 90% всех доз американских вакцин, отмечает в интервью Ouest-France специалист по геополитике Паскаль Бонифас.

И всё же каждый при этом держит в голове дипломатию, которую можно вести с помощью вакцины, и она несёт в себе потенциал как для престижа, так и для финансов. И самая впечатляющая победа оказалась на стороне России, пишет автор статьи.

«Она на данный момент одерживает победу в геополитической битве. Когда Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Её название, «Спутник», производило на весь мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает», — отметил политолог. Так что сегодня в РФ нет карантина, и она сама экспортирует вакцину, причём не только внутри своей традиционной сферы постсоветских государств. Этот экспорт в нынешнем году может принести РФ $25 млрд.

И государства, которые получат российскую вакцину, не будут задаваться вопросом, пришла она от демократической или авторитарной страны, их будет интересовать только её эффективность. «А она, очевидно, работает. Это реабилитирует имидж РФ не полностью, но частично. А для Путина это и внутренний, и международный успех», — отметил Паскаль Бонифас.

По его мнению, западные страны зря думали, что подобного рода эпидемия никак не может случиться в их мире, а только где-нибудь в Африке или Азии. И сейчас Европа запаздывает с прививками, даже в сравнении со Штатами, где в марте собираются сделать прививки 100 миллионов человек.

Впрочем, есть у пандемии и положительный эффект. В Европе уменьшились антиевропейские настроения. Однако для Франции пандемия стала важным и болезненным ударом: страна Пастера в отличие от своих соседей ещё даже не произвела вакцину, отмечает собеседник Ouest-France.



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