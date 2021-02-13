Опубликованы данные о новом смартфоне Moto G30

13.02.2021, 18:30, Новости дня

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Технические данные новой модели смартфона Moto G30, которая вскоре должна выйти на рынок, опубликовал интернет-ресурс WinFuture. Как свидетельствует источник, речь идет о мобильном гаджете среднего ценового диапазона.

Официальная презентация должна состояться в ближайшее время. Пока же известно, что в смартфоне будет установлена квадрокамера, а емкость аккумуляторной батареи позволит обеспечить длительную работу в автономном режиме.

Также ресурс сообщает о том, что гаджет будет построен на основе процессора восьмиядерного Qualcomm Snapdragon 662, работающего с частотой до 2,0 ГГц. В конструкции использован графический ускоритель модели Adreno 610, а также можем Snapdragon X11 LTE, из чего видно, какой вид беспроводной связи поддерживается.