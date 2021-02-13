 

После обновления аккумулятор Samsung Galaxy S21 быстро разряжается

13.02.2021, 18:30, Новости дня
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В сети появилось множество жалоб владельцев смартфонов Samsung Galaxy S21 на быструю разрядку аккумулятора. Проблема возникла после установки последнего обновления ПО, утверждают пользователи.

Как стало известно, виновен во всем февральский патч для операционной системы Android. По словам экспертов, обновления действительно улучшили систему безопасности, однако существенно снизили показатели энергоэффективности.

Смартфон просто стал потреблять больше энергии, уточняют специалисты. Данный недостаток проявился только в гаджетах с однокристальной системой Exynos. Однако причина не в устройстве, а в программном обеспечении, уточняют эксперты. Поэтому стоит надеяться, что разработчик вскоре устранит ее.



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