 

Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена – Шмыгаль

13.02.2021, 18:26, Новости дня
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Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, это основной месседж от европейских партнеров, звучавший во время визита украинской делегации в Брюссель. Об этом 13 февраля в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, украинская делегация с руководством ЕС в вопросах экономики обсудила ряд экономических вопросов.

“Самое главное – дан старт переговорам о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и Европейским союзом. Мы надеемся, что результатом этих переговоров станет увеличение квот для украинских товаров, которые мы экспортируем в ЕС”, – отметил глава правительства.

Шмыгаль обсудил с представителями ЕС промышленный безвиз.

“В ближайшее время будет завершена работа миссии, которая должна проверить готовность Украины к такому режиму. Промышленный безвиз – это доступ украинских непродовольственных товаров на рынки европейских стран без дополнительной сертификации”, – написал Шмыгаль.

Третий вопрос экономического блока – дальнейшая имплементация законодательства и принципов ЕС в украинское законодательство.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/266922664874944

Европейский парламент вечером 10 февраля утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, документ поддержали 526 депутатов, против проголосовали 79 парламентариев, воздержался 71. В частности, Украина подверглась критике за коррупцию, которая тормозит реформы, и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов. Докладчиком по Украине выступил Галер.

Комментируя принятие резолюции, МИД Украины отметил, что рекомендации Евросоюза о необходимости реформ в Украине будут учтены.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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