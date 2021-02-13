Подоляк: Очередное заседание СНБО спровоцирует нервную реакцию политико-бизнесовой элиты Украины. Иначе не получается расшевелить застоявшееся болото

13.02.2021, 18:26, Новости дня

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Режим ожидания закончился.

На следующей неделе состоится очередное резонансное заседание Совета национальной безопасности и обороны. С весьма и весьма многообещающей “закрытой” (пока, правда) повесткой. И, несомненно, в итоге оно обязательно спровоцирует очередную нервную реакцию у определенной части политико-бизнесовой элиты страны. Почему? Потому что иначе никак не получается расшевелить это застоявшееся болото.

…Шире. Почему президент предпочитает инструменты СНБО? Все просто. Потому что надоедает ждать конкретных решений от соответствующих исполнительных или законодательных органов. Надоедает смотреть на то, как опять пытаются заякориться традиционные “решальческие” принципы. Разумеется, под бесконечные патриотические и/или пророссийские переживания о судьбах простых граждан.

…Причин ключевых несколько. Президент реально хочет поменять привычную архитектуру нашей политики. Избавиться от всех этих кулуарных традиций “решать что-то в тени”, заговорщицки блокировать любые инициативы, входить в банальные отраслевые договорняки. Все должно быть прозрачно.

…Еще одна причина: решения СНБО – это ведь, по сути, его прямой инструмент влияния на сложные ситуации. Те самые ситуации, которые не разрешаются у нас годами и которые постоянно тянут нас на дно. Абсолютно легитимный и конституционный инструмент, кстати. А учитывая персональных состав Совбеза, вполне можно говорить о том, что данные коллегиальные решения – это по умолчанию итоговые консенсусные решения правящей элиты в целом. Как бы это ни больно звучало для наших “вечных” политиков.

…Еще причина. Парламент, к сожалению, не хочет брать на себя ответственность в должном объеме. Конфликтные темы традиционно забалтываются, превращаясь в политический долгострой. С обязательными торгами, шантажами и прочими традиционными поведенческими реакциями. Общество же хочет решений. Хочет понятной стратегии. Хочет того, чтобы его не разрывали постоянно ложью. Хочет, наконец, увидеть окончательно разрубленные многолетние гордиевы узлы. В противном случае общество впадает в депрессию и неосознанно ставит крест на собственном будущем.

…Ну и самая важная причина. Это постоянный обман со стороны фронтменов классических политических групп (олигархических партий). В собственных промоклипах они, конечно, обещают прозрачность, открытость, электронные декларации, антикоррупцию, снижение своих отраслевых лоббистских аппетитов, но потом… Потом они тушкой упираются категорически, кулуарно отказываясь от любых реформ, которые позволят нам иметь чуть другое, прозрачное государство.

Источник: Михаил Подоляк / Facebook

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