В США ВМФ РФ назвали реальной угрозой для НАТО

13.02.2021, 18:24, Новости дня

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Возможности Военно-морского флота (ВМФ) РФ демонстрируют высокое развитие общего военного потенциала страны и должны вызывать беспокойство со стороны стран НАТО, пишет американское издание The Diplomat.

Как отмечает издание, РФ имеет сильные морские традиции и в структуре ее ВМФ подводные лодки играют важную роль как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы. При этом военный потенциал РФ значительно увеличился с 1991 года благодаря реформам в области модернизации и финансирования, а также в результате перехода к высокотехнологичным вооружениям, что существенно сказалось и на состоянии ВМС.

The Diplomat считает, что «возрождение российских подводных лодок представляет собой серьезные проблемы для США и союзных держав».

Американское издание подчеркивает, что, помимо разработки ультрасовременных подводных лодок, РФ сосредоточила свои усилия на новых нишевых возможностях. Особо выделены субмарины проектов «Ясень» и «Борей». Автор материала указывает, что первые получат крылатые ракеты «Калибр», а вторые – межконтинентальные баллистические ракеты «Булава-30». Помимо этого, АПЛ специального назначения «Хабаровск» и «Белгород» станут носителями ядерных торпед «Посейдон».

Напомним, 20 февраля 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона». Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.

Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».

О создании в РФ «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.