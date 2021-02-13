В московских аэропортах из-за снегопада задержали более 130 рейсов

13.02.2021, 18:24, Новости дня

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Число задержанных рейсов в аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий к вечеру 13 февраля превысило 130, более 20 вылетов отменены.

В Домодедово задержаны 101 рейс, отменен 21 рейс. В Шереметьево задерживаются 16 вылетов, во Внуково – 18, один отменен, передает «Московский комсомолец».

В Домодедово принесли извинения пассажирам, а также заявили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.

Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.