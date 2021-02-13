Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампу

13.02.2021, 18:24, Новости дня

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Сенат США возобновил слушания по импичменту 45-му американскому президенту Дональду Трампу, голосование ожидается в субботу.

Стороны процесса изложили ранее свои позиции, в субботу они выступят с заключительными речами, передает РИА «Новости».

В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) сообщил однопартийцам, что он намерен голосовать против импичмента Трамп, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.

Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.