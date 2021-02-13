 

«Ваш Гагарин – безбожник» – РПЦ призвала не идеализировать личность первого космонавта

13.02.2021, 18:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион (Алфеев) призвал верующих не забывать, что Юрий Гагарин был активным участником Хрущёвской антирелигиозной кампании.

– Из Гагарина советская пропаганда сделала какое-то божество, но напомню одну из заповедей – «не сотвори себе кумира». Вопрос даже не в том, совершил ли Гагарин какой-то подвиг, а как его полёт использовали в гонениях на Церковь. Хрущёв, например, любил повторять фразу «Гагарин в космос летал, Бога не видел». Кроме того, нет никаких данных, что первого космонавта крестили, что он причащался и исповедовался. Он был безбожником, поэтому православные верующие не должны идеализировать эту фигуру, – заявил Илларион.

В ближайшее время во все приходы РПЦ поступят рекомендации провести с гражданами разъяснительные беседы о роли Гагарина в истории России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Пригожин показал спящую в купальнике певицу Валерию

14.08 / Под маркой «Баркемп» «7х7» пичкает молодёжь пропагандой

13.12 / Золотые дворняги

18.11 / Мнение: Да, я не считаю это красивым. А вы?

26.11 / Мнение: Прощание с Марадоной в Буэнос-Айресе

07.09 / Мнение: Секретные дневники персонажей “Властелина колец”

25.12 / От капитана до подполковника — всего одна свадьба

11.12 / Два мира — две вакцины

29.06 / Мнение: Конституция Украины для самых маленьких

02.12 / Планетарный миксер HYUNDAI HYM-S6551: идеальный помощник на кухне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска