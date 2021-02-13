«Ваш Гагарин – безбожник» – РПЦ призвала не идеализировать личность первого космонавта

13.02.2021, 18:11, Разное

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион (Алфеев) призвал верующих не забывать, что Юрий Гагарин был активным участником Хрущёвской антирелигиозной кампании.

– Из Гагарина советская пропаганда сделала какое-то божество, но напомню одну из заповедей – «не сотвори себе кумира». Вопрос даже не в том, совершил ли Гагарин какой-то подвиг, а как его полёт использовали в гонениях на Церковь. Хрущёв, например, любил повторять фразу «Гагарин в космос летал, Бога не видел». Кроме того, нет никаких данных, что первого космонавта крестили, что он причащался и исповедовался. Он был безбожником, поэтому православные верующие не должны идеализировать эту фигуру, – заявил Илларион.

В ближайшее время во все приходы РПЦ поступят рекомендации провести с гражданами разъяснительные беседы о роли Гагарина в истории России.

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