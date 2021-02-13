Несмотря на санкции, Турция от российских С-400 отказываться не собирается

13.02.2021, 17:40, Новости дня

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Несмотря на санкции со стороны США, Турция не собирается отказываться от приобретения российских ракетных комплексов С-400, пишет Daily Sabah со ссылкой на официального представителя турецкого лидера. Тем не менее, по его словам, Анкара и Вашингтон ведут переговоры с целью преодолеть разногласия, однако быстрых успехов на этом поприще ждать не стоит.



Reuters

Турция не собирается отказываться от приобретения российских ракетных комплексов С-400, из-за которых США ввели против Анкары санкции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калина. При этом последний добавил, что Турция будет пытаться решать проблемы в отношениях со своим союзником по НАТО путём диалога.

В интервью каналу TRT Калин сообщил, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры насчёт разногласий, однако предупредил, что быстрых успехов по ряду вопросов ждать не стоит.

«Соединённые Штаты до сих пор утверждают, что не будут участвовать в каких-либо переговорах по этому конфликту. Турция не отвернётся от проблемы с российскими С-400, — подчеркнул он. — Когда мы правильно читаем стратегический расклад, мы, как нам кажется, способны добиться прогресса».

Калин также отметил, что недавние комментарии министра обороны Турции Хулуси Акара были неправильно истолкованы, однако не уточнил, каким образом их стоит трактовать. Ранее министр заявил, что на переговорах с США Анкара предложит активировать С-400 лишь частично.

В декабре США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Цель санкций состояла в том, чтобы наказать Турцию за покупку С-400. Кроме того, согласно Закону США о противодействии противникам Америки посредством санкций, организации, находящиеся в юрисдикции США, не могут предоставлять Управлению кредитные линии.

Отношения между Турцией и США — союзниками по НАТО — значительно обострились в 2019 году из-за решения Анкары закупить передовые системы ПВО, что побудило Вашингтон исключить Турцию из программы по строительству истребителей F-35.

Анкара неоднократно подчёркивала, что на поиски других поставщиков её сподвиг именно отказ Вашингтона продавать Турции ракетные комплексы Patriot, в то время как РФ предложила ей выгодную сделку.

После избрания Джо Байден президентом США Турции сообщила, что стремится к улучшению отношений, предложив создать совместную рабочую группу по С-400, однако Вашингтон отверг эту идею, отметив, что санкции никуда не денутся до тех пор, пока Турция не избавится от ракет.