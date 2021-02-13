 

За погром ответишь! – В США бизнесмены судятся с властями, допустившими бесчинства BLM

13.02.2021, 17:40, Новости дня
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В Миннеаполисе владельцы закусочной, разгромленной во время протестов Black Lives Matter, пытаются получить компенсацию в размере 4,5 миллионов долларов, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, похожие иски поданы и в ряде других городов США. Бизнесмены и владельцы недвижимости судятся с самими хулиганами и с городскими властями, допустившими погромы.

С нами снова комментатор Fox Дэвид Уэбб. Здравствуйте, Дэвид, рада вас снова видеть, спасибо, что нашли для нас время. Итак, мы сейчас следим за этими исками: простые люди пытаются дать отпор разрушительным действиям погромщиков из «Антифа» в полудюжине штатов. Как вы прокомментируете эту историю?

ДЭВИД УЭББ, комментатор Fox News: Давно пора. Вот что я скажу первым делом. Послушайте, это был провал городских властей, провальное решение мэра (Миннеаполиса. — ИноТВ) Джейкоба Фрая и других — увести сотрудников из здания полицейского участка недалеко от закусочной, которая и подала первый иск. Таким образом, действия властей позволили погромщикам разгуляться и уничтожить это заведение.

Подобные решения мы видели по всей Америке. Эти иски обоснованы. Потому что индивиды, предприятия и так далее рассчитывают, что правоохранительные органы будут делать свою работу. А когда городские власти приказывают полицейским вести себя иначе, игнорировать свои обязанности служить и защищать, тогда гражданские иски совершенно необходимы. И я думаю, что их сочтут обоснованными. Они потребовали не менее 4,5 миллиона долларов, другим заведениям нужно делать то же самое.

Вы говорите о закусочной в Миннеаполисе, пытающейся отсудить у города 4,5 миллиона долларов. Чуть позже мы поговорим об этом подробнее. В Цинциннати местные заведения подали иски о возмещении материального ущерба против 90 участников акций протеста. Мы видим, как в Сиэтле заведения, домовладельцы и жители подают в суд на город. Иски в Балтиморе, Луисвилле, Миннеаполисе и Портленде. Они получат эти деньги? И вообще, получат ли они какую-то помощь от государства? Ведь их заведения разрушили, зачастую при самоустранении властей, позволивших погромщикам бесчинствовать у зданий госучреждений и полицейских участков. Как вы думаете, они вернут свои деньги?

ДЭВИД УЭББ, комментатор Fox News: Думаю, будут и хорошие, плохие новости. Не будем забывать, что в Нью-Йорке некоторые владельцы заведений в прошлом году подали иски, посмотрим, к чему это приведёт. При мэре Билле де Блазио эти заведения в Сохо были разграблены. Но получат ли они деньги? Некоторые могут получить. Если удастся связать это с кем-то лично.

Решения суда может быть достаточно. Получить решение суда — ещё не значит получить деньги. Но эти решения могут быть использованы против этих индивидов: на них будет висеть этот долг, и если они устроятся на работу, то можно удерживать суммы из их зарплаты. Или как-нибудь ещё. Но эти погромщики должны заплатить. И города должны заплатить. К сожалению, это скажется и на гражданах, потому что кто платит за город? Налогоплательщики. Но в данном случае у исков есть очень хорошие основания.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2021 года.



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