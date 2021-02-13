 

Доктор Мясников заявил о приближении новой смертельной пандемии

13.02.2021, 17:38, Разное
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Известный теледоктор Александр Мясников уверен, что человечество ждет иная пандемия, которая будет намного опаснее, чем нынешняя. По его словам, есть два пути распространения новой инфекции.
Мясников считает коронавирус так называемым «тренировочным процессом», поскольку впереди всех ждут более страшные события. Врач убежден, что дадут о себе знать две мутации, первая из которых – вирус птичьего или же свиного гриппа, передающийся человеку от животных. Что касается второй, то инфекция станет распространяться непосредственно между людьми. Мясников уверен, что данных событий не удастся избежать, поэтому остается только ждать.

Для того, чтобы спастись от новых мутаций, исследователи должны разработать новый препарат. Однако пока никто не знает, сколько времени имеется в запасе – год или же пять лет. Под новым препаратом теледоктор предусматривает универсальную вакцину от гриппа.

Источник: ura.news



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