В Украине на следующей неделе вернут адаптивный карантин, но с новым разделением на зоны

13.02.2021, 17:32, Новости дня

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Кабинет Министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, отмечает “РБК-Украина”.

При этом на “цветные” зоны будут делить по-новому:

“зеленая” – отмена карантинных ограничений;

“желтая” – сохранение действующих на сегодня мер. После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в этой зоне;

“оранжевая” – при превышении одного из пяти контрольных показателей;

“красная” – при превышении двух из пяти контрольных показателей. Эти ограничения будут такими, как во время январского локдауна.

В частности, “красная” зона вводится при превышении двух и более показателей в течение трех дней подряд. Показатели для введения этой зоны:

загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) – более 65%;

число тестирований методом ПЦР в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;

количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 60;

коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген – более 20%;

рост общего числа госпитализаций в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 13 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1 268 049 человек, 24 285 заболевших умерли, 1 112 299 выздоровели.

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