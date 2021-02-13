 

“Есть принципиальные вопросы”. Милованов прокомментировал завершение работы миссии МВФ в Украине.

13.02.2021, 17:32, Новости дня
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Украинская сторона на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) работает в интересах государства. Об этом 13 февраля заявил в Facebook экс-министр экономики, внештатный советник главы Офиса президента (ОП) Тимофей Милованов, комментируя завершение миссии Фонда в Киеве.

“Украинская сторона работает прежде всего в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с МВФ. В то же время, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные в том числе и с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными”, – написал он.

По словам советника главы ОП, “каждый отстаивает свою позицию, делает это твердо, соответственно, переговоры занимают время”.

“Это нормально. Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и состоит суть переговоров”, – отметил Милованов.

Он считает, что “обе стороны ищут компромисс, но каждая хочет достичь лучшего результата для себя”.

“Чем лучше ситуация в макроэкономике, бюджете и финансах в Украине и на мировом рынке, тем легче обходятся такие задержки [выплаты траншей МВФ]”, – объяснил Милованов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1930410687128104&id=100004775745586

13 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – сказал он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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