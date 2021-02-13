 

Мясников рассказал о смертельной опасности изжоги

13.02.2021, 17:30, Новости дня
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Изжога способна провоцировать развитие онкологических заболеваний, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что ее можно контролировать снижением веса и лекарственными препаратами.

По словам доктора Мясникова, из-за изжоги кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, в результате чего повреждается его эпителий. «Если у вас это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться», – сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Если изжога не проходит на протяжении пяти лет, то может развиться синдром «пищевода Барретта», что считается предраковым состоянием, предупредил врач. Контролировать изжогу доктор рекомендовал правильным питанием, снижением веса и лекарственными препаратами.

Ранее Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии, от которой можно будет спастись универсальной версией вакцины.



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