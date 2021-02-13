В Японии произошло сильное землетрясение

13.02.2021, 17:30, Новости дня

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Сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-востоке Японии, толчки ощущаются в Токио, объявлена угроза цунами.

Метеорологическое управление сообщает, что магнитуда землетрясения на северо-востоке Японии составила 7,1, передает РИА «Новости».

Объявлена угроза цунами. В здании представительства в Токио из-за подземных толчков падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке, передает ТАСС.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Армении, по его данным, эпицентр располагался в 11 км к югу от Еревана. Разрушений, по предварительным данным, нет.

Также в субботу землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Эквадоре. Эпицентр землетрясения располагался в 22 км к западу от города Селика в провинции Лоха, где проживают около 5,5 тыс. человек.