Инфекционист призвал продолжать соблюдать меры профилактики COVID

13.02.2021, 17:30, Новости дня

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Меры профилактики COVID-19 необходимо соблюдать, несмотря на снижение заболеваемости, поскольку программа вакцинопрофилактики только началась, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Хорошо, что мы видим снижение. Это очень радует, это обнадеживает, но мы должны пока соблюдать все те меры профилактики, которые есть», цитирует РИА «Новости» инфекциониста. По его словам, иммунная прослойка населения в РФ пока что очень мала. «У нас еще только началась программа вакцинопрофилактики», – добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в РФ без учета переболевших и детей составляет 60% населения, или 68,6 млн. человек.

За минувшие сутки в РФ выявлен 14 861 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.