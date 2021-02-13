14 февраля состоится всероссийский фестиваль стрельбы по фонарикам
13.02.2021, 16:51,
Разное
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Комитет защиты национальных интересов объявил о патриотическом фестивале-флешмобе, намеченном на 20:00 на 14 февраля.
Цель акции – уничтожить как можно большее количество вражеских фонариков, которые зажгутся в городах России.
Фестиваль стартует на Камчатке, пройдёт во всех регионах страны и завершится в Калининградской области. Организаторы предлагают снимать свои подвиги на видео и загружать ролики в социальные сети. Далее в поддержку акции её участники предлагают ставить лайки и репосты, чтобы вывести контент в тренды.
При необходимости участники флешмоба рекомендует обмениваться данными друг друга и помогать оружием и патронами. Акции планируют проводить параллельно с мероприятиями оппозиции, сопровождающимися зажжением фонариков.
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