14 февраля состоится всероссийский фестиваль стрельбы по фонарикам

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13.02.2021, 16:51, Разное
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Комитет защиты национальных интересов объявил о патриотическом фестивале-флешмобе, намеченном на 20:00 на 14 февраля.

Цель акции – уничтожить как можно большее количество вражеских фонариков, которые зажгутся в городах России.

Фестиваль стартует на Камчатке, пройдёт во всех регионах страны и завершится в Калининградской области. Организаторы предлагают снимать свои подвиги на видео и загружать ролики в социальные сети. Далее в поддержку акции её участники предлагают ставить лайки и репосты, чтобы вывести контент в тренды.

При необходимости участники флешмоба рекомендует обмениваться данными друг друга и помогать оружием и патронами. Акции планируют проводить параллельно с мероприятиями оппозиции, сопровождающимися зажжением фонариков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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