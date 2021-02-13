Мнение: Рекорд по сбору пшеницы, запрет на изъятие животных и гены школьников

13.02.2021, 16:50, Разное

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1. Вести с полей, точнее, из элеваторов. В России почти полностью досчитали урожай зерновых прошлого года, составивший по последним данным 138,1 миллионов тонн. Это немногим ниже рекорда 2017 года. Зато очередной рекорд был поставлен по сбору пшеницы — 85,9 млн тонн:

https://genby.livejournal.com/902900.html

Эксперты полагают, что через несколько лет Россия будет собирать 100 миллионов тонн пшеницы и 150 миллионов тонн зерновых.

Бьют рекорды и объёмы зернового экспорта. Всепропальщики всё дружнее поют жалобную песню про «сами недоедим, но вывезем».

2. Госдума приняла весьма злободневный (с учётом роста долгов граждан) и гуманный закон:

https://www.kommersant.ru/doc/4683554

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает изымать за долги животных, не задействованных в бизнесе. Изменения вносятся в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Сейчас в списке запрещенных к изъятию за долги животных перечислены только некоторые сельскохозяйственные.

«В результате существующей практики изъятия домашних животных у владельцев-должников негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных»,— говорится на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили депутаты Павел Крашенинников и Владимир Бурматов (оба — «Единая Россия»). В Госдуму документ внесли в сентябре 2020 года. По мнению господина Крашенинникова, предлагаемые изменения сделают отношение к домашним животным более гуманным, поспособствуют обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев.

3. Генетику начали применять на практике в российском образовании:

https://lenta.ru/news/2021/02/12/dnk/

В рамках образовательного проекта в нескольких школах Новосибирска будут проводить исследование в области психогенетики. У согласившихся на участие учеников с пятого по 11 класс будут искать три гена, из-за которых человек может стать преступником в будущем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Речь идет о генах, отвечающих за творчество, агрессию и интеллект. Так, ученые утверждают, что дети с выраженным геном агрессии будут успешны в спорте, если их отдать в секцию. Однако если не направить их энергию в мирное русло, то они могут стать хулиганами и даже преступниками.

Отмечается, что участие в проекте будет добровольным и платным — родители, которые согласятся на участие их детей в эксперименте, заплатят по 1800 рублей. Подобный анализ в лаборатории, как отмечает издание, стоит от 20 тысяч. В рамках программы изучать гены школьников будут специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, при этом основная нагрузка по исследованию ляжет на психологов.

Если эта новость не фейк, то пора задаться вопросом, как скоро подобные исследования станут не добровольными, а обязательными и всеобщими. Также любопытно, будут ли потенциальным малолетним преступникам измерять черепа.