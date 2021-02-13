 

В Москве из-за погодных условий задержали более 60 авиарейсов

13.02.2021, 16:48, Разное
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Снегопад в столице может побить 65-летний рекорд.

В Москве из-за сильного снегопада отменили как минимум пять рейсов, еще более 60 рейсов задержали, многие — прибыли с опозданием. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 11:50 по мск, в Шереметьево задерживаются или прибыли с опозданием семь рейсов, в Домодедово — 49 рейсов, во Внуково — 10 рейсов. В Жуковском был задержан один рейс. Полностью отменены четыре рейса в Домодедово, один — во Внуково.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»Снегопад в Москве, как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, может побить рекорд 1956 года по высоте сугробов. Сейчас высота снежного покрова составляет 56 см — это самое большое значение с начала зимы, в последний раз столько снега в Москве было в марте 2013 года, добавил Лесус.Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Пробки в столице достигли восьми баллов, в ближайшие пять часов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение будет затруднено.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

За последние 30 часов в Москве выпало 27 мм осадков — это, как сообщило метеобюро столицы, 75% месячной нормы в 36 мм. По прогнозам, снегопад ослабеет не раньше 15:00 субботы, а полностью прекратится к вечеру воскресенья.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Источник: Новая газета



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