Американцев призвали носить две маски одновременно

13.02.2021, 16:46, Новости дня

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Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски порекомендовала американцам носить две маски одновременно для лучшей защиты от COVID-19, передаёт NBC News. Кроме того, в федеральном агентстве советуют следить за тем, чтобы маска плотно прилегала к лицу.

Сегодня Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что ношение двух масок одновременно лучше защищает от COVID-19, задерживая более 90 процентов вируса.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний: Учитывая сохраняющийся высокий уровень заражений, госпитализаций и смертности, сейчас не время отказываться от требований носить маску.

Центры по контролю и профилактике заболеваний также рекомендуют американцам носить маски с фиксатором для носа и завязать в узел каждую из резинок, которые держат хирургическую маску, чтобы она более плотно прилегала к лицу.

Исследование было обнародовано после нескольких месяцев критики в адрес федерального агентства за то, что там медлят с официальными рекомендациями по ношению масок.

ЭРИН МАКЛАФЛИН, корреспондент NBC News: В том, что касается рекомендации носить две маски, Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют сначала надевать хирургическую маску, как вот эта, а сверху использовать тканевую маску.

Проведённые исследования показывают преимущество ношения двух масок, которые задерживают аэрозольные частицы при дыхании, чихании или кашле. Исследователи утверждают, что это ещё не всё, что можно сделать, чтобы убедиться в том, что маска плотно прилегает к лицу.

ДЖОН ВОЛКЕНС, доктор из Университета штата Колорадо: Если вы живёте в холодном климате и ваши очки запотевают на улице, это значит, что воздух поднимается из маски до ваших век, а значит, воздух также проникает под маску через места, где она неплотно прилегает.

Однако учитывая новый более заразный штамм, который, как прогнозируется, будет преобладать над другими штаммами в марте, Центры по контролю и профилактике заболеваний подчёркивают, что носить любую маску лучше, чем не носить её вообще.

ЭРИН МАКЛАФЛИН: Маска N95 обеспечивает лучшую защиту среди всех масок, но если вы не ухаживаете за кем-то, кто болеет, федеральное агентство советует оставить их медицинским работникам.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2021 года.