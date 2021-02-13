В Техасе из-за сильного бурана произошла авария с участием сотни автомобилей

13.02.2021, 16:46, Новости дня

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Огромный снежный буран, обрушившийся на США, уже натворил бед в десятках штатов, но особенно досталось Техасу: в городе Форт-Уэрт случилась страшная авария с участием сотни автомашин, в которой погибли как минимум шесть человек, передаёт ABC News. По данным американского канала, крупные аварии в среду также произошли в ряде других штатов, а из-за обрывов обледеневших линий электропередач без электричества остались более 100 тыс. человек.

А мы тем временем ведём наблюдение за ещё одним крупным бураном, который должен будет пройти от одного побережья страны до другого — и последние сутки уже стали для американских дорог смертельными: рано утром на магистрали I-35 произошла огромная авария с участием до ста автомобилей, в которой погибли шесть и получили травмы тридцать человек; некоторые из них оказались зажатыми в салонах разбитых машин. А вот — ещё один ужасный момент: водитель грузовика FedEx потерял управление на льду, не смог остановиться и протаранил несколько десятков остановившихся на дороге автомобилей.

В Техасе ситуация на дорогах также остаётся опасной, и происходят обрывы линий электропередач. Экстремальные погодные условия сохраняются на территории до самого северо-востока страны, и этот буран мы также продолжаем отслеживать. С подробным репортажем из Техаса — наш корреспондент Маркус Мур.

Огромный снежный буран сегодня обернулся настоящим «побоищем» на дорогах — примерно в шесть утра в городе Форт-Уэрт, штат Техас, на покрытой льдом магистрали I-35 произошла огромная авария. Тягачи и легковые автомобили врезались друг в друга один за другим, создавая цепную реакцию.

ТАШАРА ПАРКЕР, ведущая телеканала WFAA-TV: Я вас прошу, я вас умоляю: если вы можете сегодня остаться дома, то останьтесь. Такую аварию мне ещё видеть не приходилось.

В аварии друг с другом столкнулись более сотни машин. Погибли как минимум шесть человек, а ещё более шестидесяти были госпитализированы. Среди них — Ребекка Бенсон, которая, выйдя с нами на связь прямо из травматологического отделения, рассказала:

РЕБЕККА БЕНСОН: Мне просто невероятно повезло, что я осталась живой и не получила серьёзных травм. Это настоящее чудо.

А участок трассы протяжённостью несколько миль оказался заблокирован.

МАРКУС МУР, корреспондент ABC News: Авария произошла просто огромная. Как видите, там, вдали, стоят покорёженные и сплющенные машины, и спасатели сейчас пытаются вытащить людей, которых зажало в салонах.

А достать пострадавших нужно как можно скорее, ведь температура опустилась ниже нуля

ЭРИК АЛЬВАРЕС, корреспондент WFAA-TV: Спасатели всё ещё озабочены тем, что на серьёзные травмы, полученные в аварии, накладывается переохлаждение.

А на этих кадрах видно, что пожарные смогли вытащить из одной машины собаку

К югу отсюда, в городе Остин, произошла авария с участием 26 автомашин, а неподалёку от Атланты, на трассе I-75, столкнулись более десятка автомобилей и также погибли люди. Буран уже привёл к разрушениям в десятках штатов, от Техаса и до самого северо-востока США

В среду вечером в аэропорту Питтсбурга съехал с рулёжной дорожки самолёт компании Delta, который должен был отправиться в Атланту. Все 77 людей, находившиеся на борту, не получили серьёзных травм и смогли покинуть лайнер.

Под весом льда рвутся линии электропередач: в районе бурана без электричества остались более 100 тысяч человек, и предстоящая ночь для них выдастся холодной

МАРКУС МУР: А здесь, в Форт-Уэрте, мы наблюдаем душераздирающее зрелище — спасатели начали оттаскивать покорёженные машины при помощи кранов. И на один вопрос — обработали ли дорожные службы этот мост перед тем, как произошла авария — мы сегодня ответа так и не получили. Дэвид?

Да, ситуация всё ещё развивается. Какой же ужасный день сегодня выдался в Форт-Уэрте. Спасибо вам, Маркус.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2021 года.