 

Мясников: Изжога может вызывать онкологию

13.02.2021, 16:44, Разное
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Доктор Александр Мясников считает, что изжога может вызвать онкологию, поэтому является очень опасным состоянием. Также врач рассказал, как она влияет на желудочно-кишечный тракт.
Желудок специальным клапаном огражден от пищевода, в стандартном состоянии он открывается, когда начинает поступать пища, потом происходит закрытие, а еда при этом не должна возвращаться вверх по ЖКТ. Если присутствуют нарушения, что в пищевод «забрасывается» все содержимое желудка. Опасность изжоги заключается не только в дискомфортных ощущениях, но и в негативном воздействии кислоты.

Постепенно эпителий начинает деформироваться и перерождаться. Если человек жалуется на изжогу в течение пяти лет, то не исключено предраковое состояние. В двух процентах случаев развивается онкология пищевода.

Для предотвращения изжоги нужно не забывать о профилактических мероприятиях. Важно придерживаться здорового питания, не допускать набора лишних килограммов, принимать лекарственные средства по назначению врача.

Источник: smotrim.ru



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