Учены назвали неэффективный препарат против COVID-19

13.02.2021, 16:44, Разное

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Ученые назвали препарат, который является неэффективным против COVID-19. Оказывается, гидроксихлорохин не способствуют снижению смертности от коронавируса, к тому же не уменьшается число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

По мнению исследователей, не нужно начинать какие-то новые испытания гидроксихлорохина или хлорохина для лечения COVID-19. Предполагалось, что препарат может быть эффективным, но на деле эти гипотезы не получили подтверждения.

Авторы научной работы провели анализ 14-ти исследований. В них принимали участие пациенты из разных стран: Испании, Египта, Китая, Бразилии, Ирана, Северной Америки, Великобритании. Ряд экспериментов частично финансировался фармацевтическими организациями, которые производили гидроксихлорохин.

Ученые пришли к выводу, что для лечения или же профилактики коронавируса препарат использовать не нужно.

Источник: www.ridus.ru