 

Актриса Кузьмина не сдержала слез после просмотра видео с Грачевским

13.02.2021, 16:44, Разное
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Актриса Ольга Кузьмина после просмотра видео с Борисом Грачевским не сдержала слез. Как и многие ее коллеги по цеху, она познакомилась с режиссером на съемках юмористического журнала «Ералаш».
Кузьмина знала, что Борис Грачевский с любовью относился к ней. Когда она услышала теплые слова в свой адрес из его уст на видео, то сильно растрогалась. Звезда «Кухни» посмотрела сюжет в рамках записи передачи «Мой герой». На нем Борис Грачевский рассказывал о фантастической энергии, которая исходила от актрисы, когда он ее впервые увидел на «Ералаше». Режиссер признавался, что Кузьмина не являлась комедийной артисткой, но это не мешало ей сниматься. В ходе работы над одним из выпусков Грачевский сказал начинающей актрисе, чтобы она просто смотрела в камеру, и этого будет достаточно.

Именно создатель «Ералаша» убедил Ольгу Кузьмину поступать не на культуролога, а на актерский факультет. Увидев данное интервью, знаменитость начала плакать. Ей грустно, что Грачевского можно теперь послушать только по телевизору.

Некоторое время назад, пролистывая телевизионные каналы, Кузьмина случайно увидела выпуск «Ералаша». Ее маленький сын попросил не переключать, тогда она поняла, что Грачевский навсегда останется со своими преданными зрителями.

Источник: www.youtube.com



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