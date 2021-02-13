Оксфордский университет запускает первое тестировании вакцины от коронавируса AstraZeneca на детях

13.02.2021, 16:38, Новости дня

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Оксфордский университет запускает первое исследование по оценке безопасности и иммунного ответа у детей и молодых людей на вакцину против коронавируса ChAdOx1 nCoV-19, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом 12 февраля сообщили на сайте университета.

“Основываясь на предыдущих испытаниях вакцины, которые показали, что она безопасна, вызывает сильные реакции иммунной системы и обладает высокой эффективностью у всех взрослых, это испытание позволит оценить, имеют ли дети и молодые люди в возрасте 6–17 лет хороший иммунный ответ на вакцину”, – говорится в сообщении.

В этом исследовании будут участвовать 300 добровольцев, из которых до 240 получат вакцину, а остальные – контрольную вакцину против менингита, которая, как было доказано, безопасна для детей, но, как ожидается, вызовет аналогичные реакции, например боль в руке.

Испытание началось 12 февраля, а первые прививки ожидаются в течение месяца. Исследование финансируется Национальным институтом исследований в области здравоохранения Великобритании и AstraZeneca.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили также Индия, Мексика, Бразилия.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки препарата на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вместе с тем исследование Оксфордского университета и Витватерсрандского университета в ЮАР показали более низкую эффективность вакцины AstraZeneca у инфицированных “южноафриканским” штаммом коронавируса 501Y.V2.

Всемирная организация здравоохранения 11 февраля рекомендовала использовать вакцину от AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет. По данным организации, препарат имеет эффективность 63,09%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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