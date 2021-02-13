 

Оставленных матерью на морозе в Москве детей выписали из реанимации

13.02.2021, 16:36, Новости дня
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Двоих из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Москве, перевели в общую палату из реанимации, где они будут под наблюдением врачей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей», – написала Кузнецова в своем Instagram.

Ранее она рассказала, что ей удалось поговорить со старшим ребенком, который больше всех пострадал. Ему предстоит серьезное лечение ног, врачи дают осторожные прогнозы. Также Кузнецова заявила, что возьмет на личный контроль жизнеустройство брошенных матерью на морозе детей.

Напомним, в Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обм орожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.



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