Пьяный водитель сбил насмерть ребенка в Пермском крае

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13.02.2021, 16:36, Новости дня
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Следователи возбудили дело после того, как пьяный житель села Есаул в Пермском крае насмерть сбил ребенка, который скатился с обочины на проезжую часть, информирует пресс-служба СК РФ по региону.

«По данным следствия, 11 февраля житель села Есаул Чернушинского городского округа, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на 9-летнего ребенка, который в это время скатился с обочины на проезжую часть. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Ранее пьяный водитель сбил находившихся на тротуаре трех девочек в селе Новосельцево на севере Крыма, одна из них погибла. А житель Новокузнецка получил условный срок в полтора года после того, как сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе.



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