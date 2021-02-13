Фанаты Началовой срывают бутоны с принесённых на могилу букетов

13.02.2021, 15:50, Разное

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Фанаты певицы Юлии Началовой стали срывать бутоны с букетов, принесенных ей на могилу. Близкие артистки просят не делать этого, чтобы не нарушать ее покой.

Юлия Началова похоронена в Москве на Троекуровском кладбище, на ее могиле всегда присутствуют свежие букеты цветов. Поклонники верят, что от могилы артистки можно подчерпнуть что-то хорошее, например, у них после срыва бутонов появятся обаяние и грация, которыми обладала при жизни исполнительница. Также с собой на кладбище фанаты приносят различные талисманы, чтобы «зарядить» их энергией.

Родственники певицы выступают против таких действий. Они просят оставить могилу их дочери в покое.

Юлии Началовой не стало два года назад. Она скончалась в одной из столичных больниц на 39-м году жизни в результате остановки сердца на фоне сепсиса. Врачи всеми силами пытались спасти артистку, но ее организм не справился с болезнью. После смерти Юлия Началова обрела невероятную популярность.

В январе 2021 года артистка отметила бы свой 40-летний юбилей. По этому случаю в эфире «Первого канала» состоялась премьера фильма о ее жизни. В картине были показаны ключевые моменты автобиографии исполнительницы и отражены события, происходящие в больнице перед кончиной.