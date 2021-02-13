Сергей Светлаков поделился воспоминаниями о подготовке к роли гомосексуалиста

13.02.2021, 15:50, Разное

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Сергей Светлаков пояснил о процессе съемок фильма Love, вышедшего в прокат накануне. Комик и актер поделился воспоминаниями о том, как он готовился к роли гомосексуалиста и о необычном повороте сюжетной линии.

Интервью с юмористом

Сергей Светлаков начал свое восхождение на Олимп отечественного шоу-бизнеса с участия в КВН еще будучи студентом. Это помогло ему в дальнейшем в работе над шоу «Уральские пельмени», «Наша Russia» и других похожих проектах. Однако в творческом послужном списке селебрити есть и работы в кино, и даже опыт успешной режиссуры. В новом кинофильме, в который пригласили сняться Светлакова, ему досталась роль человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Юморист рассказал, как он готовился к убедительному воплощению на экране образа гомосексуалиста.

Как снимали Love

Свои воспоминания Сергей Светлаков изложил в беседе с ведущей ток-шоу «А поговорить?» Ириной Шихман, выходящего на ее YouTube-канале. В картине Love, которую с 11 февраля уже можно увидеть в прокате, комик выступил не только как актер, но и как режиссер. Как оказалось, наличие в ленте ЛГБТ-персонажа стало проблемой при попытке получить финансирование от российского «Фонда кино». Чтобы не остаться без прокатного удостоверения, финальные сцены пришлось сочинять буквально за неделю до начала работы над фильмом. Не раскрывая подробностей сюжета, Светлаков сообщил, что из-за требований цензуры был вынужден прибегнуть к необычному повороту в истории героев фильма.

Голуби на столе

Поделился артист и секретами подготовки к убедительному воплощению роли гомосексуалиста. Для Сергея Светлакова было важно не превращать образы героев в нечто слишком броское, нарочитое или вульгарное, поэтому он старался избежать наличия диадем или украшений. По сценарию, в отеле для влюбленных встречаются бывшие однокурсники. В романтической истории есть и представители ЛГБТ. А исполнить роль мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией артисту помогли «нетелевизионные» поступки из личной жизни. Так, он в молодости красил волосы в радикальный синий цвет, а однажды даже пробежался по вагонам поезда абсолютно без одежды. Самым же романтичным поступком артист назвал подарок отца матери на 8 марта. В этот день простой рабочий мукомольного завода преподнес своей даме сердца собственноручно убитых голубей, послуживших и первым и вторым блюдом для праздничного стола.

Источник: www.e1.ru