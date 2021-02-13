Анна Седокова назвала помолвку с Янисом Тиммой «катастрофой»

13.02.2021, 15:50, Разное

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Популярная певица Анна Седокова назвала «катастрофу» помолвку с баскетболистом Янисом Тиммой. По ее словам, она совершенно не ожидала, что возлюбленный сделает ей предложение.

В конце прошлого года Анна Седокова и Янис Тимма официально узаконили свои отношения. Торжество прошло в кругу близких и родных людей. Когда спортсмен предложил артистке стать его женой, она ни на секунду не сомневалась в положительном ответе. Однако экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что событие переросло для нее не только в безмерную радость, но и в самую настоящую катастрофу. Предложение Седоковой Тимма сделал на яхте во время морской прогулки.

Все дело в том, что Анна Седокова не ожидала, что Янис Тимма так быстро заговорит о свадьбе, но этот факт не повлиял на ее ответ. Еще длительное время артистке было сложно справиться со своими эмоциями: она и смеялась, и одновременно плакала.

В Янисе Тимме певица была уверенна с самого начала отношений. Еще до знакомства со спортсменом знаменитость понимала, что рано или поздно она встретит человека, который станет для нее целой жизнью.