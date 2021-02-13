Верещук о движении Украины в НАТО: Мы движемся правильно, но не так быстро, как хотелось бы

13.02.2021, 15:44, Новости дня

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Украина продвигается к членству в НАТО не так быстро, как хотелось бы, но этому есть объективные препятствия, рассказала в эфире телеканала “Рада” 12 февраля народный депутат от “Слуги народа”, глава подкомитета по государственной безопасности и обороне парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук. Фрагмент видео она опубликовала в своем Facebook.

“Мы двигаемся правильно, но не слишком быстро, как нам бы того хотелось. Нам бы хотелось, я сейчас говорю о парламенте в данном случае, чтобы органы исполнительной власти, в частности Министерство обороны, смежные органы, такие как СБУ, Нацполиция – все те, кто имеет отношение к евроатлантической интеграции, двигались быстрее. Но есть объективные обстоятельства. К сожалению, самым большим объективным обстоятельством является война. Быстрая трансформация, реформа, которая всегда в себе несет сокращение, реорганизацию, ликвидацию, увольнение и высвобождение работников, изъятие нехарактерных функций и прочее – это очень чувствительно”, – сказала политик.

Верещук отметила, что Украина может продвигаться в этом направлении так быстро, как позволяет внутренняя ситуация.

“И тут я оптимист: я вижу, что мы движемся. Вчера закончилась подача поправок к законопроекту про СБУ, их больше тысячи, мы садимся их обсуждать. Надеюсь, что в этом году мы увидим усовершенствованный, работающий, эффективный закон про СБУ”, – подчеркнула нардеп.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1588432978009886

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, поспособствовать членству Украины в НАТО может президент США Джо Байден. Для Украины стать членом Альянса – вопрос безопасности, сказал Зеленский.

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