На Хмельницкой АЭС произошло аварийное отключение энергоблока – эксперт

13.02.2021, 15:44, Новости дня

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Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен системой аварийной защиты, сообщила в Facebook эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная.

“А почему “Энергоатом” молчит, что сегодня сработала автоматическая защита на энергоблоке ХАЭС-2. Как писать победные реляции о сокращении срока ремонта ХАЭС-2 на целый месяц – так не заржавеет за ними. А сообщить о нарушении сегодня на ХАЭС-2 – тишина”, – сообщила эксперт.

Она допустила, что “Энергоатом” может сокрыть аварийную ситуацию на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС.

“Будет, как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили течь первого контура парогенератора, и в статистику нарушений не включили?” – добавила эксперт.

https://www.facebook.com/olga.kosharna/posts/4136879483008824

На официальных сайтах НАЭК “Энергоатом” и Хмельницкой АЭС по состоянию на середину дня 13 февраля данные об аварийном отключении блока не публиковали.

По данным Центра Разумкова, срыв ремонтной кампании на АЭС летом 2020 года привел к повышенной нагрузке на тепловые электростанции. Повышенная нагрузка на ТЭС увеличила аварийность угольных энергоблоков, а также привела к ускоренному истощению запасов угля.

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