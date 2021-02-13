Назван необходимый срок для уборки снега с московских дорог

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13.02.2021, 15:42, Новости дня
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Около трех дней потребуется для уборки дорог от снега в Москве, при этом осадки продлятся до 14 февраля, сообщил столичный дептранс.

По данным дептранса, московские улицы убирают 13,5 тыс. машин ЖКХ. «Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», – сообщило ведомство в своем Telegram.

В дептрансе порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.

Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.



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