В программу «Национальные проекты России» включат строительство колоний-поселений

13.02.2021, 15:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила программу создания новых колоний-поселений на Крайнем Севере в период до 2024 года. Инициатива уже получила одобрение правительства, в ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект.

В его разработке задействованы МВД, Минфин, Минпромторг, Минсельхоз, Минобразования и Минприроды. В правительстве уже определились с тем, что программа пополнит список Национальных проектов России и получит соответствующую поддержку.

Необходимость организации новых исправительных учреждений чиновники объясняют сложной геополитической обстановкой, приближением НАТО к границам России, повышением активности враждебных элементов на улицах городов и катастрофическим невниманием к проблеме в минувшие годы. По оценкам ФСИН, чтобы избежать ситуации, когда задержанных и осужденных будет некуда отправлять, надо построить не менее 300 колоний-поселений численностью 3-4 тысячи человек. В процессе строительные компании наработают необходимые компетенции, позволяющие в экстренном порядке сооружать новые лагеря.

Нерешенным остался только вопрос направления, в который включат строительство лагерей. МВД настаивает, что программа должна стать частью темы «Комфортная среда для жизни», поскольку она поспособствует улучшению ситуации с общественной безопасностью в городах.

В свою очередь Минфин ожидает, что в новые колонии-поселения будут отправлять молодых людей с высшим образованием. Это означает, что их труд, который становится более востребованным в цифровую эпоху, позволит внести существенный вклад в ВВП России, то есть программа должна попасть в направление «Экономический рост». Минобразования, однако, настаивает, что главным следствием должно стать улучшение человеческого капитала, ведь в колониях молодым людям будут последовательно прививать традиционные ценности.

Фракции Госдумы готовы единогласно поддержать законопроект. В «Единой России» отметили, что у инициативы есть только положительные стороны. Так, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что в колониях на Крайнем Севере осуждённые смогут сколько угодно светить фонариками в воздух и не мешать гражданам отдыхать после трудового дня.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу признанием заслуг в деле развития национальной экономики Иосифа Сталина. С критикой выступил только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заявил, что будет настаивать на включение в законопроект минимального срока наказания. По его мнению, для гарантии исправления и долгосрочного экономического эффекта в новые лагеря следует отправлять не менее чем на десять лет.

—