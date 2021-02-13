 

Разрыв с Европой – Личное мнение

13.02.2021, 15:28, Разное
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Вчера, в интервью вечернему интервьюеру, министр Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

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Официальный Брюссель тут же отреагировал на слова министра иностранных дел. Вот как выглядит комментарий представителя внешнеполитической службы ЕС:

«Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций».

Что ответить на это? И мы хотим — на наших ценностях, наших интересах, на уважении законов РФ.

Лично я всем всегда говорю: не получается дружить или жить вместе? Расстаньтесь. Навязывать своё видение мира — это абьюз.

Каждый волен жить, как ему нравится. Нельзя говорить: ты должна делать то, что считаю правильным я.

Мы, российские женщины, часто сталкиваемся с подобным, правда? Зато в Европе в отношениях это изжили — жаль, что только в половых, забыв про международные.

Слова Лаврова, надеюсь, все услышали. Мы готовы, если нас прижимают, к разрыву отношений. Я считаю, что это совершенно правильно.

Жить и терпеть, что тебе постоянно дают по щам? Что ты сделала, чтобы тебя не били? Это ненормальная ситуация, согласитесь. И разрыв связей в данном случае будет правильным и адекватным решением.

Развод — всегда грустно. Но не воевать ведь! Легче разойтись. И пусть каждый живёт по своим понятиям.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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