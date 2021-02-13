Ученые сообщили, что пол, ИМТ, курение и депрессия ускоряют старение

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13.02.2021, 14:56, Разное
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Ученые Амстердамского медицинского центра сообщают, что избыточный вес, мужской пол, пристрастие к курению и депрессия приводят к ускорению биологического старения. Результаты исследования опубликовали в издании eLife.
Специалисты объясняют, что старение измеряется разнообразно. По дате рождения можно определить хронологический возраст, а чтобы узнать биологический – исследователи создали ряд измерений. Сюда относят измерение длины теломер, химические изменения ДНК, изменение белков и метаболитов.

Разбираясь с механизмами старения, специалисты определяли то, как показатели биологического старения сопоставляются друг с другом, какую взаимосвязь они имеют с физическим и психическим здоровьем, и могут ли комбинированные биологические часы быть лучшим показателем здоровья.

Специалисты использовали кровь 3000 добровольцев, которые участвовали в Нидерландском исследовании тревоги и депрессии. Эксперты применяли компьютерное моделирование, чтобы создать индивидуальные индикаторы биологического старения на используемых измерениях. Далее показатели связали с разными моментами, такими как пол, образ жизни, психическое и физическое расстройство, депрессией.

Итоги опыта продемонстрировали, что из 5 показателей старения лишь 3 имеют взаимодействие между собой. Показатели старения и образ жизни или болезни имеют перекрестные и отчетливые связи. Ученые удостоверились, что депрессия, психическое и физическое здоровье и позднее старение взаимосвязаны.

Источник: medicalinsider-ru.turbopages.org



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