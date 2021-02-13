Евгения Добровольская впервые высказалась о ДТП с бывшим мужем Михаилом Ефремовым

13.02.2021, 14:56, Разное

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Евгения Добровольская высказалась относительно смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым. Бывшая супруга заслуженного артиста РФ впервые прервала молчание.

Популярный театральный и киноактер Михаил Ефремов в июне минувшего года совершил смертельное ДТП. Его внедорожник протаранил микроавтобус в центре Москвы. От полученных травм водитель ГАЗели скончался на следующий день, не приходя в сознание. Резонансный инцидент привлек внимание всей страны, коллеги и друзья заслуженного артиста РФ высказывали свое мнение о трагической аварии.

Журналисты самых разных изданий и телеканалов донимали окружение Ефремова, пытаясь узнать об отношении к случившейся в его жизни драме. Дольше всего хранила молчание бывшая супруга звезды актриса Евгения Добровольская. Однако сейчас она решила ответить на некоторые вопросы, раскрыв, какие чувства испытывала в эти дни.

С ее слов, для нее случившееся было крайне болезненным, будто бы настал конец света. Добровольская уверена, что экс-муж является хорошим человеком, не способным на плохие поступки. Однако при этом она признает, что после употребления спиртных напитков Михаил Ефремов меняется полностью, будто становясь совершенно другим. Добровольская уверена, что пьяным актер даже не понимал, что происходит вокруг. Как известно, сразу же после аварии правоохранители зафиксировали, что артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

Напомним, явиться на заседание по делу бывшего супруга Добровольская отказалась. Она не смогла найти общий язык с защитой Ефремова, в частности, с его адвокатом Эльманом Пашаевым. По мнению артистки, срок заключения, который получил в итоге виновник ДТП, слишком большой. Она уверена, что свое наказание экс-муж получил уже в ходе расследования и судебных тяжб.

Источник: t.me