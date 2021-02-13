“Центрэнерго” о выполнении Нацплана по сокращению выбросов: Надо определить на государственном уровне источники финансирования

13.02.2021, 14:50, Новости дня

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Требования Национального плана по сокращению выбросов, который предусматривает экологическую модернизацию энергоблоков ТЭС, можно выполнить, если государство найдет источники финансирования, заявил и.о. генерального директора госкомпании “Центрэнерго” Александр Корчинский на совещании по выполнению нацплана, сообщает “Обозреватель”.

“Ни у кого нет сомнений в том, что экология должна улучшаться. Разумеется, это наши люди, мы все граждане Украины. Никто не возражает против того, что нужно делать что-то, чтобы выбросов было меньше, – подчеркнул он. – Надо определить на государственном уровне источники финансирования. Без этого действительно этот проект не полетит. А без тепловой генерации сегодняшняя энергетическая система Украины не может нормально, стабильно функционировать”.

Корчинский добавил, что на ТЭС “Центрэнерго” практически на всех блоках установлены электрофильтры. Также на станции есть единственная в Украине установка сероочистки, но на энергоблоке, который работает на антрацитовом угле, а он на подконтрольной Украине территории не добывается. Руководитель предприятия отметил, что уже более полутора лет нет инвестиционной надбавки, а значит, на дальнейшую модернизацию денег нет.

“Если старая модель рынка предусматривала инвестприбавку, то сегодняшняя модель рынка таких механизмов не имеет”, – объяснил он.

Введение национального плана, утвержденного в 2017 году, предусматривает внесение изменений в нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ теплосиловыми установками, номинальная мощность которых превышает 50 МВт. Всего в Украине насчитывается более 220 крупных сжигающих установок.

На заседании Кабинета Министров Украины 24 июля 2019 года было принято решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, в частности перенести сроки по реализации экологических мер для тепловых электростанций.

В Украине пока нет путей для реализации Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, поэтому Кабмин принял решение скорректировать обязательства, чтобы формально не нарушать их, отмечал глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

В “Укрэнерго” сообщали, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе, пишет “Обозреватель”.

“При этом компания “Донбассэнерго” предлагает отсрочить выполнение мероприятий НПСВ, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии”, – отмечает портал.

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