Геращенко рассказал, почему МВД и Нацполиция против оборота короткоствольного оружия

13.02.2021, 14:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Принятие закона о гражданском огнестрельном оружии и боеприпасах к нему является необходимым, но Министерство внутренних дел и Нацполиция категорически против в части оборота короткоствольного оружия. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщила 12 февраля пресс-служба МВД.

“Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие”, – сказал Геращенко.

По словам замминистра, на сегодня каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, по достижении 21-летнего возраста имеет право купить гладкоствольное ружье. А те, кому есть 25 лет, и они не имеют проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие. Этого, по мнению Геращенко, вполне достаточно, чтобы защищать свое жилье.

Чиновник заявил, что в США, где разрешено короткоствольное оружие, количество погибших от рук полицейских – от 800 до 1000 человек в год. Такая статистика обусловлена тем, что полицейские “часто стреляют в правонарушителей, зная, что на руках сотни миллионов единиц оружия”, отметили в пресс-службе.

“В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств – одно на 100 тыс. жителей. В Японии – 0,2, в Украине – 4,5, в США – пять, в Молдове – семь убийств 100 тыс. жителей”, – сказал он.

По словам Геращенко, “нашей стране не нужно больше смертей граждан и полицейских”.

В прошлом году спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью “Українським новинам” заявлял, что общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия. Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии “Украина 24” в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. Он уверен, что официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является “каплей в океане”.

В Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия – №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”, авторами которого является группа нардепов, и №4335-1 “О гражданском оружии и боеприпасах” авторства нардепа от “Голоса” Андрея Шараскина, который профильный комитет отклонил.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—