 

Ермак рассказал, обсуждают ли в Офисе президента отставку Кабмина

13.02.2021, 14:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Офисе президента Украины пока не обсуждали возможную отставку Кабинета Министров Украины. Об этом в интервью ведущему Тиграну Мартиросяну, которое выйдет на канале “Украина 24” вечером 13 февраля, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Сайт “Сегодня” опубликовал фрагменты этого интервью.

“Мы это не обсуждали, пока, во всяком случае. Поэтому мы внимательно следим за мнением людей”, – сказал Ермак.

По его словам, в Кабмине периодически проводятся замены, а парламент может это поддерживать.

“Безусловно, когда требуются наши советы, консультации, мы с удовольствием их даем, но пока вопрос об отставке правительства нами не рассматривался”, – сказал глава ОПУ.

Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. После этого главой правительства назначили Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.

В октябре прошлого года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускал ротации в экономическом блоке Кабмина, но не отставку всего правительства под руководством Шмыгаля.

Сам премьер в январе 2021 года отмечал, что вести разговоры об отставке правительства сейчас некорректно.

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко 8 февраля заявлял, что офис не ищет кандидата на должность премьер-министра.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Китайский кроссовер GAC GS5 доступен в продаже в России

09.11 / Алиев заявил о планах заставить Армению через суд заплатить за разрушения в Карабахе

12.11 / В Киеве отреагировали на закрытие торгпредств РФ на Украине

08.01 / Шмыгаль попросил главу Еврокомиссии помочь Украине быстрее получить вакцину от COVID-19

24.09 / Стало известно, кто может стать страховщиком судов для «Северного потока – 2»

03.02 / Меркель приветствует одобрение «Спутника V» в Евросоюзе

21.12 / В Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса

07.08 / США ввели санкции в отношении руководства Гонконга

08.09 / Трамп готов использовать личные средства для финансирования предвыборной кампании

01.11 / Bild – стена Трампа не смогла сдержать наркотрафик из Мексики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска