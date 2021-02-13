В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,9
13.02.2021, 14:48,
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Армении, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 11 км к югу от Еревана. Глубина очага не уточняется, передает ТАСС.
В столице Армении наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. По свидетельствам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали продукты.
Жители многоэтажных зданий, расположенных в разных частях Еревана, вышли на улицы, передает «Sputnik Армения».
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали в субботу землетрясение магнитудой 5,3 в Эквадоре.
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